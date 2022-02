Juve, testa al Verona: primo allenamento per Zakaria, out Bernardeschi

La Juve è scesa in campo in visto del match di Serie A contro l'Hellas Verona. Primo allenamento per Zakaria, problemi per Bernardeschi

redazionejuvenews

Il mercato invernale è ormai concluso e la Juventus grazie agli acquisti di Vlahovic e Zakaria può di certo sorridere. I bianconeri hanno fatto il miglior mercato di tutta la Serie A, riuscendo a chiudere due colpi di spessore nonostante le difficoltà economiche e al tempo stesso senza pesare troppo sui conti del club. Fondamentali in questo senso le cessioni di Bentancur e Kulusevski. Ora però è il momento di tornare a pensare al campo, e Massimiliano Allegri avrà il difficile compito di non deludere le aspettative. La squadra c'è: arriveranno anche i risultati?

In vista del match di Serie A contro l'Hellas Verona, ieri i bianconeri sono subiti tornati ad allenarsi. Ecco il report ufficiale: "La squadra si è ritrovata allo Juventus Training Center nel pomeriggio e l’allenamento di oggi è stato anche il primo di Denis Zakaria in bianconero. Menu di oggi: seduta tecnica con esercitazioni su passaggi e movimenti e gestione del possesso palla, con partitella per chiudere. Bonucci, Morata e Pellegrini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzato, mentre Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso".

Buone e cattive notizie, quindi, per i bianconeri. Zakaria è subito sceso in campo, pronto a diventare un pilastro del centrocampo della Vecchia signora. Problemi invece per Bernardeschi, che a causa di un affaticamento muscolare potrebbe essere costretto a saltare il match contro i gialloblu. Non preoccupano le condizioni di Morata, Bonucci e Pellegrini che nei prossimi giorni dovrebbero tornare ad allenarsi con il gruppo. Dopo la brutta sconfitta per 3 a 0 nel match di andata, i bianconeri vorranno vincere a tutti i costi contro la squadra di Igor Tudor. Tre punti che darebbero un segnale importante: mai dare la Juve per morta!