Juve, con Vlahovic e Zakaria i bianconeri possono puntare allo scudetto?

Il mercato della Juve è stato di altissimo livello ma i nuovi arrivi saranno sufficienti per poter stravolgere la stagione?

redazionejuvenews

Per la Juventus è stato un mercato invernale di altissimo livello, che ha riportato i bianconeri sulla cresta dell'onda. La squadra di Massimiliano Allegri aveva bisogno di un attaccante e di un centrocampista e la dirigenza ha accontento l'allenatore italiano acquistando Dusan Vlahovic e Dennis Zakaria. Il bomber serbo è un giocatore di spessore, tra i migliori giovani attaccanti del panorama calcistico mondiale. Il roccioso mediano svizzero è invece un colpo che non va salutato, che potrebbe essere decisivo per dare una svolta al centrocampo bianconero. Ora con questi nuovi innesti la Juventus potrà tornare subito a vincere?

Partiamo da un presupposto: l'inizio di stagione dei bianconeri è stato disastroso e recuperare tutto il terreno perso non sarà semplice. La squadra di Massimiliano Allegri è attualmente al quinto posto in classifica, ad un solo punto di distanza dall'Atalanta quarta. Un piazzamento in Champions League è un obiettivo alla portata della squadra, a maggior ragione ora che i bianconeri hanno finalmente il loro bomber d'area di rigore. Lo Scudetto è invece tutt'altra storia. L'Inter è saldamente in testa alla Serie A, 11 punti sopra la Juventus. Niente è impossibile, ma la rimonta è quantomeno improbabile.

Sono delle stesso parere i bookmakers, che vedono i bianconeri nettamente sfavoriti per la vittoria della Serie A. Le quote parlano chiaro: con 1,20 i nerazzurri di Simone Inzaghi sono i favoriti per il titolo. Alle loro spalle Napoli e Milan, che nonostante un mercato privo di grandi colpi sono quotati 7,50. Segue l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (quotata 12) e poi la Juventus di Allegri (quotata 20). Decisamente più probabile, invece, un piazzamento tra le prime quattro del campionato, dove i bianconeri se la giocano quasi alla pari con l'Atalanta. In conclusione, Vlahovic e Zakaria sono sì ottimi colpi, ma forse è ormai troppo tardi per poter stravolgere la situazione.