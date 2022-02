Juve, un mercato da 9: Vlahovic e Zakaria per il presente, Gatti per il futuro

Vlahovic e Zakaria, in casa Juventus è stato un mercato invernale da 9 in pagella, praticamente perfetto sotto ogni punto di vista

Detto, fatto. La dirigenza bianconera ha regalato ad Allegri due acquisti di spessore come Vlahovic e Zakaria. Un mercato praticamente perfetto, che ha fatto tornare la Juventus al suo antico splendore. La Gazzetta dello Sport ha premiato il mercato bianconero con un bel 9 in pagella: "I conti tornano. Dentro il re del gol Dusan Vlahovic per 70 milioni, fuori Bentancur e Kulusevski per 60. Considerando Zakaria e Gatti resta un rosso di "soli" 30 milioni. Non si poteva sperare di meglio per questo restyling che ridà respiro al progetto degli Agnelli. In estate la tardiva uscita di Cristiano Ronaldo aveva complicato i piani, ma il ritorno di fiamma bianconero è stato preparato con cura. La rosa resta giovane ed è più equilibrata: ora tocca ad Allegri completare il lavoro del club".