Guardiola rivela: “La Juve non mi ha mai cercato, ma in Italia si mangia bene”

Negli anni, infatti, l'allenatore spagnolo è stato più volte accostato ai bianconeri, ma Pep ha negato tutto: " Non mi ha mai cercato la Juve. In Italia si mangia molto bene, mi piace molto e ci vengo spesso in vacanza".

Su Allegri ha aggiunto: "Bel gioco o risultati? Allegri vuole vincere così come l’allenatore che predilige la tattica. Io non ho mai conosciuto un allenatore che non vuole vincere o che non vuole giocare bene. Ci sono maniere diverse di vedere il calcio ma alla fine tutti giocano per vincere".