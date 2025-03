Juve, Guardalà: “Sul lavoro di Giuntoli serve essere più equilibrati”

Guardalà ha parlato della campagna acquisti della Juventus: per il giornalista, nessuno avrebbe discusso sul lavori di Giuntoli in estate

In collegamento per Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato del momento della Juventus. Ecco le sue parole: “È difficile rispondere adesso. È chiaro che io ripeto sempre la stessa cosa, poi ovviamente in questo momento Giuntoli è assolutamente impopolare, però io dico sempre: alzi la mano chi quest’estate aveva criticato il mercato che aveva fatto Giuntoli alla Juventus. Bisogna anche essere equilibrati nei giudizi. Quindi è chiaro che fino a questo momento la Juventus è andata male, bisognerà capire da questo momento in avanti, se è andata male perché Thiago Motta non ha fatto rendere al meglio gli acquisti di quest’estate e di quest’inverno”.

Guardalà: “Da ora si capirà chi non è all’altezza della Juve”

Il giornalista ha proseguito: "La Juventus è corsa ai ripari anche nel mercato di gennaio. Quindi da questo momento in poi si capirà se erano buoni gli acquisti o se non erano all'altezza. Quindi è chiaro che tutti sono sotto esame, quando si fa un certo tipo di lavoro, nessuno è al riparo da critiche, nessuno è riparo da eventuali cambiamenti. Però io credo che, ripeto, quest'estate il mercato lo avevano tutti definito importante".