Juve, Guardalà: "L'inserimento di Douglas Luiz sarà graduale..."

Giovanni Guardalà ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz: il calciatore starebbe trovando sin qui poco spazio da titolare

In collegamento per Sky Sport, Giovanni Guardalà ha messo il focus sul centrocampista della Juventus, Douglas Luiz. Ecco le sue parole: “Non gioca, giocato soltanto ad Empoli da titolare. Evidentemente qualcosa c’è, probabilmente nel tipo di calcio di Thiago Motta in cui sono importanti, sì tutte quelle caratteristiche che ha Douglas Luiz, ma anche saper gestire bene la fase difensiva. Evidentemente da quel punto di vista ancora Douglas Luiz non si è calato in una realtà completamente diversa dalla Premier League, come il calcio italiano. Immagino che sia questo perché sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi”.

Guardalà: “Problema di natura tattica”

Il giornalista ha proseguito: “Sono convinto che Thiago Motta sta lavorando su questo giocatore per piano piano inserirlo e farlo un punto di forza della Juventus. Perché la Juventus ha investito tanto ed è un giocatore che all’Aston Villa ha fatto benissimo, nell’ultima stagione, ma non solo. Io credo che sia solo un problema di natura tattica e di adattamento ad un calcio completamente diverso. Lo sappiamo la premiere è un tipo di calcio totalmente differente dalla serie A e penso che dipenda soltanto da quello. Insomma, non è diventato un brocco sicuramente in un mese e mezzo”.