Juve, Guardalà: “Ancora diversi dubbi di formazione in vista del Napoli”

L'inviato di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato delle scelte di formazione di mister Allegri in vista del Napoli. Per il giornalista dal campo verrebbe da supporre che ci sarebbero ancora diversi nodi da sciogliere per la Juventus. Ecco le sue parole: “Secondo me Milik non dovrebbe partire da titolare. Locatelli vedremo. Vedremo cosa succederà con il solito dolore alla costola e se sta bene gioca lui. E vedremo la formazione tipo".