Mazzarri: “Mario Rui out contro la Juve. Natan può giocare terzino”

Il tecnico toscano ha presentato in conferenza stampa il delicatissimo match di domani sera alle 20,45 contro la Juventus

L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, si è espresso in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus di domani: “Mi sono subito reso conto che al primo errore subiamo subito gol. Dobbiamo lavorare per evitare queste ripartenze, tornare a giocare bene e vincere. Nel primo tempo con l’Inter ho già visto miglioramenti, forse meritavamo qualcosa di più. La partita di domani sarà una gara come le altre, ma mi servirà per capire a che punto siamo. ”

NATAN - “Lui sulla sinistra? In assenza di terzini secondo me è l’unico che posso adattare a quel ruolo: a differenza di Jesus è più fisico e più giovane. Mi sembra l’opzione migliore. Devo ancora raccogliere dati per capire il reparto difensivo, non so se sia dovuto alla mancanza di uno come Kim. Ma non mi nascondo dietro delle scuse”

OSIMHEN -“Quando un giocatore così forte sta fermo tanto tempo, è naturale che ha bisogno di minuti per tornare in forma. Comunque mi aspetto già da ora prestazioni superiori a queste prime gare da subentrato”

MARIO RUI -“Contro la Juve non ci sarà sicuramente. Dopo la partita parlerò coi medici, ma in linea di massima può rientrare per la partita con il Braga”.

LINDSTROM -“Ormai abbiamo un modulo consolidato e non ho ancora chiaro come farlo giocare. Ha delle belle qualità, e ora che sta bene vedrò di capire dove può rendere di più”.

