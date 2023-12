Juve, Graziani: “Allegri parla in un modo, lo spogliatoio in un altro”

Francesco Graziani ha parlato dagli obiettivi della Juventus: nonostante le parole di Allegri, in spogliatoio si crederebbe nello scudetto

Dagli studi di Sportmediaset, Francesco Graziani ha parlato degli obiettivi di questa stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "Allegri ha ragione a parlare di quarto posto. Ma in questa posizione di classifica penso che negli spogliatoi inizino a pensare che si possa ottenere qualcosa in più. Tra l'altro sognare non costa nulla, è logico che negli spogliatoi si usino parole e discorsi diversi".