Juve, gol annullati a Kean contro il Verona: gli audio del VAR

Nel corso di OpenVar il designatore arbitrale Rocchi ha fatto ascoltare gli audio del VAR in occasione dei due gol annullati. Sulla prima rete: " Se vado indietro di un frame è buono, se prendo quello del sistema mi dà fuorigioco , sì, su Kean, il calciatore è in posizione irregolare in partenza".

Per la seconda rete invece: "Vedi come prende Kean il giocatore del Verona... È fallo... Questa è una manata, porca miseria. È mano sul volto, per me è fallo".