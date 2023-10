Mauro: “Gol annullati ingiustamente a Kean. Juventus squadra cazzuta”

Ospite a Pressing, Massimo Mauro ha parlato della Juventus reduce dal successo contro l' Hellas Verona . Ecco le sue parole: "Io voglio parlare di come ha giocato la Juventus contro il Verona . Ha segnato due gol con Kean , poi annullati, per me ingiustamente, poi ha segnato all'ultimo ma poteva farne altri quattro ma soprattutto si è difesa come le grandi squadre solo sanno fare".

Il giornalista ha proseguito: "Io vorrei che lo facesse tutte le partite perché secondo me ha mentalità, ha gamba, carattere, grinta, voglia di arrivare tra le prime quattro e per tutto quello che è successo è la più cazzuta delle squadre, per questo non mi piace quando non gioca così. Secondo gol annullato a Kean? Questa è la rovina del calcio, serve un protocollo serio. Quello che vede il Var non è quello che è successo in campo".