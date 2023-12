Juve, Gleison Bremer è l’MVP bianconero di novembre

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha annunciato l'MVP bianconero dinovembre. Ecco il comunicato: "Il mese di dicembre non poteva cominciare nel migliore dei modi per i bianconeri, con la vittoria al cardiopalma arrivata nel recupero a Monza grazie al gol di Federico Gatti - dando così continuità ai risultati delle settimane precedenti e provando a chiudere in crescendo il 2023. Merito anche di un novembre in cui la Juventus è scesa in campo tre volte, conquistando due successi e il pareggio casalingo contro l’Inter. Chi è stato quindi, per i tifosi, il miglior giocatore dello scorso mese?