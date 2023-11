Juve, Giuntoli a caccia del nuovo Kvara: occhi sull’armeno Spertsyan

Giuntoli è alla ricerca di nuovi giovani talenti per potenziare la Juve: occhi su Spertsyan del Krasnodar. Sarà lui il nuovo Kvara?

Al Napoli Cristiano Giuntoli si è distinto per la sua capacità di scovare sconosciuti dall'altissimo potenziale. Il caso più eclatante? Kvicha Kvaratskhelia, acquistato dalla Dinamo Batumi. Ora il Football Director della Juve proverà a ripetersi e ha quindi già mandato i suoi osservatori in giro per tutto il mondo.