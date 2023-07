Juve, Giuntoli a caccia dei nuovi Kvara e Kim: tutti i nomi

In difesa la Juve attende di capire quale sarà il futuro di Bremer, finito nel mirino delle squadre inglesi, e di Alex Sandro. Il terzino brasiliano ha rinnovato in automatico il suo contratto ma la dirigenza spera si trasferisca in Arabia Saudita per risparmiare sull'ingaggio. Nel frattempo Giuntoli si guarda attorno e pensa a Konstantinos Mavropanos, difensore dello Stoccarda. Il 25enne è un nome molto interessante e potrebbe lasciare la Bundesliga per appena 10 milioni di euro. L'alternativa resta Hermoso dell'Atletico Madrid, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.