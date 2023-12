Juve, Giuntoli tra i finalisti per il Best Manager ai Globe Soccer Awards

Il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli è arrivato in finale nella categoria Best Manager dei Globe Soccer Awards 2023

Le premiazioni per i Globe Soccer Awards si avvicinano e sono stati comunicati i finalisti in tutte le varie categorie. Per la Juve un solo rappresentate: Cristiano Giuntoli. Il Football Director bianconero è infatti inserito tra i 6 migliori direttori sportivi del 2023.