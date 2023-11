Globe Soccer Awards 2023, Giuntoli candidato tra i Best Manager

Il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli è stato candidato tra i Best Manager 2023 ai Globe Soccer Awards

Il vero grande acquisto dell'ultimo mercato estivo della Juve è stato il nuovo Football Director Cristiano Giuntoli . Strappato al Napoli il dirigente italiano ha subito iniziato a mettere in ordine i conti bianconeri, senza però svendere o distruggere la squadra.

Qualità che Giuntoli ha messo in mostra negli anni e in particolare nel 2023, tanto da essere candidato nella categoria Best Manager ai Globe Soccer Awards.