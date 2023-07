Juve, Giuntoli pensa al doppio colpo: piacciono Milinkovic e Berardi

L'altro nome che piace a Giuntoli è invece quello di Domenico Berardi, vecchio pallino della Juve e ora possibile idea per il reparto offensivo bianconero. L'ala del Sassuolo era stata accostata alla Vecchia Signora anche la scorsa estate, con i bianconeri che avevano però deciso di puntare su Di Maria. Ora che l'argentino ha salutato Torino, però, il numero 10 neroverde potrebbe tornare in orbita Juve. Berardi potrebbe agire come ala destra nel 3-4-2-1 o come seconda punta nel 3-5-2, garantendo quella quota di gol e assist che sono mancati alla squadra di Allegri nel corso della passata stagione. Per ora resta solo un'idea, staremo a vedere.