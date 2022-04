Juve, non solo Morata: squalifica a sorpresa in vista del Cagliari

Brutte notizie in casa Juve: in vista del match contro il Cagliari Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di due calciatori

redazionejuvenews

Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che in vista della partita di sabato prossimo contro il Cagliari dovrà fare a meno di due calciatori. Oltre a Morata, già diffidato e ammonito, infatti, anche De Sciglio è stato espulso dal Giudice Sportivo. Sulla nota pubblicata dalla Lega Serie A si legge: "Stop di un turno per Mattia De Sciglio e multa di 5 mila euro per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". Ecco la lista completa dei giocatori squalificati: De Roon, Grassi, Luperto, Torreira, Lautaro, De Sciglio, Morata, Anguissa, Lo. Pellegrini, Bonazzoli, Fazio, Frattesi, Pereyra.

Dopo la sconfitta contro l'Inter, ora la Juventus vorrà subito tornare a vincere e il Cagliari di Mazzarri sembra essere la vittima perfetta. I rossoblu, infatti, sono in piena lotta salvezza e sono reduci da una pesante sconfitta per 5 a 1 contro l'Udinese. Il tecnico bianconero dovrà però fare i conti con tre assenze pensati come quelle di De Sciglio, Morata e Locatelli. Se da un lato i primi due salteranno soltanto una partita perchè espulsi, dall'altro il centrocampista italiano sarà ai box per infortunio per circa un mese.

Chi giocherà al loro posto? Lo slot a centrocampo sembra essere di Zakaria, subentrato alla grande nel corso del match contro i nerazzurri. Il centrocampista svizzero ha dimostrato di essere un giocatore di livello e il suo recupero sarà fondamentale in questo finale di stagione. In attacco al posto di Morata si scalda Kean, suo sostituto naturale, mentre in difesa sarà ballottaggio a due tra Alex Sandro e Luca Pellegrini. Conferme invece negli altri reparti, da Szczesny fino a Vlahovic e Dybala. Riusciranno i bianconeri a rialzarsi subito in piedi e difendere il quarto posto? Lo scudetto è un'Utopia ma non è il momento di abbassare la guardia.