Tapiro d’oro ad Allegri: “Ora attenti a Roma e Fiorentina. Irrati bravo”

redazionejuvenews

Ieri la Juventus è uscita sconfitta dal Derby d'Italia con una sconfitta che fa male. Una vittoria contro l'Inter infatti avrebbe permesso di continuare a coltivare i sogni di Scudetto, scavalcando i nerazzurri al terzo posto in classifica. Il successo della squadra di Inzaghi invece ha posto fine a questo tipo di speranza. Ora in campionato i bianconeri dovranno pensare a difendere il quarto posto, che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale a livello economico per gli introiti che garantisce. E poi ci sarà la Coppa Italia, per provare ad alzare un trofeo anche in questa stagione, nonostante tutto.

La partita dell'Allianz Stadium è stata fin da subito tesa, perché entrambe le squadre si giocavano molto. E questo si è visto in campo, in cui c'è stato tanto agonismo e nervosismo, ma poco spettacolo. E poi ci sono state le polemiche per l'arbitraggio di Irrati. Prima un rigore generoso concesso all'Inter, poi la ripetizione dello stesso, dopo il primo tentativo parato da Szczesny, con il successivo gol di Calhanoglu. E successivamente un contatto simile per il quale non è stato invece assegnato il rigore alla Juve. Episodi che hanno contribuito a inasprire la gara e a far scaldare gli animi, con lo stesso Allegri che ha perso le staffe a bordo campo.

Dopo quanto accaduto ieri, il mister bianconero oggi ha ricevuto il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia, che gli è stato consegnato da Valerio Staffelli. Si tratta del quarto per Allegri. Al microfono dello storico inviato, il tecnico ha detto: "Le sconfitte fanno parte del calcio, bisogna andare avanti perché la stagione non è finita: la vetta è ormai quasi irraggiungibile, dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho che è lì dietro e anche alla Fiorentina in Coppa Italia. Irrati è stato molto bravo, ha arbitrato bene. Poi le decisioni ogni tanto vanno da una parte e ogni tanto dall’altra".