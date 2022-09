Juve, Pogba prova il recupero lampo: in campo contro il Benfica?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paul Pogba vorrebbe provare a tornare in campo per la sfida di Champions League tra Benfica e Juve

Un aiuto a sorpresa potrebbe darlo Paul Pogba, che secondo quanto riportato da Tuttosport starebbe provando a tornare in campo a tempo di record. Dopo l'operazione al menisco laterale, il centrocampista francese proverà in tutti i modi a tornare in campo prima del Mondiale in Qatar e la sfida contro il Benfica potrebbe essere la data giusta per il rientro. Possibile? Forse. Vista la storia clinica dell'ex Manchester United, però, difficilmente lo staff medico bianconero darà l'ok se il giocatore non sarà al 100%.