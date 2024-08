Juve, Giletti: “I più grandi acquisti sono Giuntoli e Motta”

Il noto volto televisivo e grande tifoso della Juve Massimo Giletti ha analizzato il mercato estivo del club bianconero

Il noto volto televisivo e grande tifoso della Juve Massimo Giletti ha analizzato ai microfoni di Radio Bianconera il mercato estivo del club bianconero: “Il più grande acquisto della Juventus si chiama Cristiano Giuntoli, un dirigente capace di portare il Carpi in serie A dai dilettanti”.

Juve, le parole di Giletti

“La Juve aveva bisogno del suo dna. E dopo Giuntoli, l’altro grande acquisto è il gioco di Motta, un allenatore che non guarda in faccia a nessuno. Motta premia il lavoro durante la settimana. E poi ci sono i giovani, molto merito va dato ad Agnelli che ha fortemente voluto l’allora Under 23 ormai molti anni fa”, ha concluso.