Juve, Giannichedda: "Stallo del mercato? Il problema è che..."

Giannichedda ha parlato dell'apparente immobilismo della Juve nella campagna rafforzamento, spiegando le cause del mancato arrivo di giocatori

Intervistato per TJ, Giuliano Giannichedda ha commentato le mosse della Juventus in questa sessione invernale di campagna acquisiti. Ecco cosa ha detto: “Il problema è che il discorso priorità non lo conosce solo la Juve, ma lo sanno anche quelli che devono vendere. Se prima dell’infortunio di Bremer cercavi un giocatore e ti chiedevano 20, ora la richiesta sarà di 40 proprio per questo motivo. Bisognerà ponderare bene le scelte, non è poi così facile comprare un giocatore da Juve in un mercato in cui probabilmente nessuno si vorrà privare dei suoi pezzi pregiati. Tutti ne vorranno approfittare. Ho letto i nomi di Silva, Tomori, Hancko e Araujo che sono tutti bravi, ma il problema resta lo stesso”.

Giannichedda: “Attaccante? La Juve non può prendere il primo che capita”

L’ex bianconero ha proseguito: “Esattamente lo stesso discorso vale per l’attaccante. Poi dipende se stai cercando un vice Vlahović o un giocatore con cui possa giocarci insieme in attacco. Deve essere sempre un giocatore da Juve, ovvero abituato a vincere e a giocare per gli obiettivi importanti. I bianconeri non possono prendere il primo che capita, per intenderci”.