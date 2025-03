Juve-Genoa, la moviola di Calvarese: “Rapuano mai in difficoltà”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Rapuano in Juve-Genoa

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Rapuano in Juve-Genoa: “Tecnicamente, Rapuano fischia 24 falli; è apprezzabile però il suo sforzo di lasciare giocare in occasione di contatti al limite – alcune volte anche fallosi. Davvero pochi gli episodi contestati: nel primo tempo gli ospiti chiedono un fallo dal limite per un potenziale intervento in ritardo di Gatti su Pinamonti, ma è l’attaccante a colpire con un calcio il difensore bianconero, che qualche minuto più tardi è anche costretto a uscire per la botta. Nella seconda frazione, invece, da segnalare un fischio sbagliato su un contatto Leali-Nico Gonzalez che porta a revocare un calcio d’angolo in favore dei bianconeri“.