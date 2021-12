Juve, ecco gli impegni per gennaio: quanti match in programma!

Martedì la Juventus affronterà l'ultima partita prima della pausa natalizia: a gennaio tanti impegni in agenda per i bianconeri

Dopo la bellissima vittoria contro il Bologna, l'ultimo avversario del 2021 bianconero sarà il Cagliari di Walter Mazzarri. Martedì, infatti, la Juventus scenderà in campo per l'ultima volta in questo anno solare con un obiettivo ben chiaro: vincere. La squadra di Massimiliano Allegri vorrà andare in vacanza con lo spirito giusto, forte di un'altra vittoria che potrebbe permettergli di avvicinarsi ancora di più alla zona alta della classifica. I bianconeri sono infatti a soli 5 punti di distanza (6 nel caso in cui il Napoli dovesse vincere con il Milan) dal quarto posto e quindi dalla Champions League. Riusciranno i bianconeri a ribaltare il brutto inizio di stagione e a qualificarsi?