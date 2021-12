Verso Juventus-Napoli: un giocatore azzurro squalificato

Il 6 gennaio la Juve affronterà il Napoli. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale

Al ritorno dalla vacanze natalizie la Juventus affronterà il Napoli in quello che si prospetta essere un match particolarmente complicato per i bianconeri. Se da una parte Massimiliano Allegri potrà contare sul ritorno di giocatori molto importanti come Chiesa e Dybala, dall'altro Luciano Spalletti è invece alle prese con diversi problemi. Il primo è sicuramente Osimhen, che, dopo la brutta botta al volto subita contro l'Inter, difficilmente sarà del match. Chi invece è sicuro di non esserci è Mario Rui, squalificato oggi dal giudice sportivo. Il terzino del Napoli è stato infatti ammonito nel corso della partita contro lo Spezia ed essendo già diffidato è stato espulso dal Giudice Sportivo.

Per Spalletti questa è una bruttissima notizia, in quanto il Napoli non ha in rosa un vero e proprio sostituto per il terzino portoghese. Ghoulam è infatti ormai ai margini della rosa e l'unica alternativa sarebbe Juan Jesus. Ma visto che Manolas è stato venduto e che Koulibaly rischia di non recuperare in tempo per il match, il brasiliano potrebbe essere schierato difensore centrale al fianco di Rrhamani. Chi giocherebbe quindi sulla fascia sinistra? Di Lorenzo potrebbe spostarsi e giocare a piede invertito, con Malcuit a destra.

Vedremo quale sarà la situazione delle due squadre a gennaio, tenendo anche conto del mercato. Il Napoli potrebbe infatti investire per regalare a Spalletti il tanto richiesto terzino sinistro. Da diversi mesi circolano voci riguardo un presunto interessamento per il colombiano Estupinian, ma al momento non ci sono vere trattative in corso. E la Juventus? I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante, ma sono da escludersi investimenti faraonici. Potrebbe arrivare un giocatore in prestito (Martial? Aubameyang?), o qualche giovane di buone prospettive, ma in anche in questo caso non ci sono reali offerte. Manca ancora molto, ma le due squadre si preparano già al big match.