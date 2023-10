Juve, Gatti rinnovo vicino: prolungamento fino al 2028

Federico Gatti e la Juventus : un matrimonio sportivo destinato a proseguire a lungo. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano , il club bianconero sarebbe pronta a blindare il suo difensore. Fresco del primo gol segnato in Serie A con la maglia della Vecchia Signora, potrebbe giungere presto la sua firma per il prolungamento di contratto.

Il prossimo accordo dovrebbe allungare l'avventura di Gatti alla Juventus fino al 30 giugno 2028. La trattativa sarebbe in fase molto avanzata e questa potrebbe concludersi nei prossimi giorni o al massimo entro qualche settimana. Cancellato dunque l'errore clamoroso contro il Sassuolo, in realtà giunto a fine partita sul risultato di 3-1, con la sconfitta già ampiamente compromessa in precedenza.