Javorcic: “Gatti? Sta facendo un percorso importante alla Juve”

Ivan Javorcic, ex allenatore di Gatti, ha detto la sua sul difensore della Juventus, parlando anche delle prestazioni.

Ivan Javorcic, ex allenatore di Gatti, difensore della Juve, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "E' già stato un inizio di stagione importante, ha vissuto degli eventi che lo hanno sicuramente fortificato. L'errore con il Sassuolo, che può capitare, lo avrà sicuramente fatto riflettere, perché il percorso compiuto resta importante e l'errore doveva esser poi accettato. Federico è stato bravo a rialzarsi subito, ha sempre voglia di migliorarsi e l'ambiente in cui si trova è l'ideale per crescere. Lavora in un top club, circondato da grandi professionisti.

Allegri, per me, lo ha gestito bene, d'altronde nessuno può avere il suo polso della situazione. Forse avrebbe agito in maniera differente con un giocatore più esperto, ad esempio il capitano, ma non esiste una regola precisa sul come comportarsi. Ha preso la decisione migliore.

Simile a Chiellini? E' difficile fare dei paragoni, poi Federico ha un suo percorso da seguire. Sta lavorando sodo per migliorare ancora di più, per me era un punto di riferimento per il suo modo di vivere il momento difensivo. Aveva una grande capacità di avvertire il pericolo, affrontava sempre le situazioni con la tensione giusta. Ha sempre saputo reagire alle difficoltà, vedrete che riuscirà a togliersi delle grandi soddisfazioni".

