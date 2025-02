Juve, Gatti: “La stagione è ancora lunga, non possiamo accontentarci del 4 posto”

Gatti è ormai uno dei punti di riferimento della Juve, in campo e fuori: le sue parole al termine della partita contro l'Inter

Gatti è ormai uno dei punti di riferimento della Juve, in campo e fuori. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Inter il difensore italiano ha detto: “Quello non penso, è un risultato che a me e a noi deve darci qualcosa in più. Abbiamo buttato via troppi punti, è un risultato che ci lascia del rammarico. Ma la stagione è ancora lunga, non puoi accontentarti per un quarto posto alla Juve. Ci sono tante competizioni in palio e dobbiamo arrivare in fondo a tutte. Mercoledì partita troppo importante, dobbiamo andare là mettendo tutte le energie possibili. Dobbiamo passare il turno a tutti i costi. Cosa ho detto a Conceicao? Non avevo le forze per parlare, ero distrutto, l’ho abbracciato e basta”.

Juve, le parole di Thiago Motta

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore bianconero Thiago Motta ha detto: "Tutte le vittorie sono importanti. Giocando a questo livello, in un ambiente speciale, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo meritando la vittoria che porta fiducia, entusiasmo e consapevolezza delle nostre forze. Adesso è il momento per i nostri tifosi di godersi la vittoria e abbiamo l'obbligo di presentarsi domattina per preparare fisico e testa per la prossima partita di mercoledì col Psv, importante e difficile, dove dovremo essere pronti per raggiungere il nostro obiettivo di arrivare agli ottavi".