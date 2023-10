Juve, dopo la tribuna contro Malta Gatti torna tra i convocati dell’Italia

Ottime notizie per il difensore della Juve: Gatti torna tra i convocati per la sfida tra Inghilterra e Italia

Buone notizie per il difensore della Juve Gatti , che dopo essere rimasto in tribuna nel match tra Italia e Malta, sarà invece convocato per l'importantissima sfida contro l'Inghilterra.

Gli azzurri sono al momento secondi in classifica e lotteranno quindi per portare a casa i tre punti. Sarà un match decisivo per la qualificazione a Euro2024, di quelli da non sbagliare.