Juve, Gamba: “Il periodo d’oro coincide con l’astinenza delle punte”

Il giornalista ha proseguito: "Chiesa ha avuto un buon momento in avvio di ripresa (il primo tiro in porta è stato suo): una parentesi nel grigiore. Vlahovic, lui, è entrato col nervoso addosso: non segna dal 16 settembre (Chiesa dalla settimana successiva) ed è diventato una riserva anche perché se non fa gol fatica a rendersi utile, al contrario di Kean che sembra invece perfetto per una squadra fatta così. (...) Immagina, Max, che quando le punte nobili torneranno a rendere in rapporto ai soldi che prendono e al prezzo che sono costate, quello sarà il momento del salto di qualità e, casomai, dell’aggiornamento delle ambizioni, che per ora restano al livello minimale (...)".