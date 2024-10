Juve, Gallo: “Contro l’Inter grande reazione e cambi azzeccati”

Nicola Gallo ha parlato della prestazione della Juventus contro l'Inter: il giornalista ha elogiato l'evoluzione della gara dei bianconeri

Intervistato per Radio Sportiva, Nicola Gallo ha espresso la sua opinione sul match tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: “Il risultato è buono, la Juventus ad un certo punto aveva portato dalla sua la gara al cospetto di una squadra molto attrezzata e con un numero minore di assenze importanti. Quello che è stato importante è stata la capacità di reazione che la squadra ha saputo dimostrare e di non mollare mai e anche soffrire perché l’Inter ad un certo punto premeva alla ricerca del quinto gol che avrebbe potuto devastare la partita. La Juve è una squadra molto giovane, ha tenuto il campo e poi ha sfruttato l’abbassamento di tensione e probabilmente di condizione fisica degli avversari. Certo è stato bravo anche Thiago Motta perché i cambi hanno cambiato la gara, alcuni sono sembrati un po’ strani ma ha avuto ragione lui”.

Gallo: “Il risultato fa sorridere il Napoli”

Il giornalista ha proseguito: “La fascia più forte dell’Inter l’ha contrastata non difendendo, ma attaccando con un Conceicao che oggi è probabilmente il Man of the Match. è un buon risultato anche se bisogna dirlo che fa sorridere soprattutto al Napoli. certo, la Juve oggi ha subito 4 reti ma ha saputo dimostrare di essere in grado di reggere una situazione che non ha mai affrontato e si è rimboccata le maniche”.