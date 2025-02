Juve, Galia: “Thiago Motta più qualificato di Maifredi”

Galia ha parlato del confronto tra Thiago Motta e Maifredi: per l'ex bianconero, l'attuale tecnico della Juventus sarebbe più qualificato

Intervistato a Radio Bianconera, Roberto Galia si è espresso sul confronto tra l’attuale allenatore della Juventus, Thiago Motta, e l’ex tecnico bianconero Gigi Maifredi, entrambi giunti dal Bologna. Ecco le sue parole: “Vengono tutti e due da Bologna, ma Motta è sicuramente più qualificato, con rispetto parlando per Maifredi: tempi sono cambiati”. Inoltre, l’ex calciatore dei bianconeri ha aggiunto: “Arrivare alla Juve da un club non blasonato porta delle difficoltà, si devono avere delle grandi qualità e non solo quindi sapere giocare a calcio, ma sapere bene dove sei. Devi essere concentrato sempre perché quello che hai fatto ieri, oggi non conta più niente. Per i giovani entrare in questa modalità non è semplice, ci sono dei momenti in cui devi avere pazienza anche se pensi che non si stia dando il massimo. Col carattere poi si viene fuori”.

Galia: “Kean più a suo agio in una piazza meno quotata”

Infine, l'ex calciatore ha parlato dell'attaccante Moise Kean, passato dalla Juventus alla Fiorentina, con il quale starebbe avendo un grande impatto. Ecco cosa ha detto: "Kean non ha fatto male alla Juve e ora sta facendo meglio in una società meno quotata come la Fiorentina, li si trova più a suo agio. Al contrario come passaggio è tutto più difficile, nonostante ovunque le aspettative sono alte, ma cambiano gli obiettivi: il rettangolo verde alla fine è sempre lo stesso. Da ex calciatore e tifoso so che quando si cambia tanto a livello di società si deve avere pazienza".