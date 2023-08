Juve, Galeone rivela: “Il più grande rimpianto di Allegri è Milinkovic-Savic”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il maestro di Allegri Galeone ha detto: "Non ho sentito Max dopo il Bologna, ma conoscendolo bene immagino fosse arrabbiato per la partita Chiesa e Vlahovic? Se fanno i movimenti giusti, possono diventare una coppia d’attacco non male. Sono veloci e nelle gambe hanno tanti gol. Su Chiesa la penso come Allegri: Federico è un attaccante. Può svariare e partire anche largo, ma alla fine deve concludere l’azione perché possiede un bel tiro. Chiesa deve segnare più di dieci gol in un campionato. Lukaku? Dusan è meglio, soprattutto se sta bene fisicamente. La pubalgia è terribile e lo scorso anno Vlahovic è stato frenato dai continui problemi fisici. Allegri è “innamorato” di Yildiz. Me ne ha parlato in maniera positiva, mi sembra che abbia una qualità importante: guarda sempre in avanti".