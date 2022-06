Juve, Dybala all’Inter? Marotta: “Stiamo lavorando per essere competitivi”

Intervenuto a margine della presentazione di un libro sul diritto dello sport a Milano, il direttore sportivo dell'Inter Beppe Marotta ha rivelato: "Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l'Inter. Io, Ausilio e Baccin vogliamo costruire la squadra entro il mese di giugno perché vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile sempre rispettando il concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere in mente". All'Inter Dybala ritroverebbe diversi suoi compagni di nazionale come Lautaro Martinez e Correa, una leggenda albiceleste come Zanetti ma soprattutto l'ex dirigente bianconero, che potrebbe essere l'ago della bilancia in questa trattativa. Proprio Marotta, infatti, era stato il primo a credere in lui ai tempi del Palermo e ora potrebbe portare la Joya anche in nerazzurro.