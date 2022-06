Juve si raffredda la pista Di Maria: bianconeri su Berardi e non solo

La storia d'amore tra la Juventus e Di Maria sembra sia destinata a finire ancor prima di cominciare. Sembrava mancassero solo le firme ma come riportato da Gianluca di Marzio, la pista che porta all'argentino si è di colpo raffreddata. I motivi che hanno portato i bianconeri a questa scelta sono molteplici. In primo luogo ci sono le divergenze sulla durata del contratto: il Fideo vorrebbe un contratto di un solo anno, la Juve punta a due. Le due parti nonostante diversi incontri non sembrano riuscire a trovare una soluzione che faccia contenti tutti e per questo l'argentino ha ascoltato l'offerta del Barcellona di Xavi. Il secondo motivo è invece più psicologico: i bianconeri non sono sicuri che Di Maria possa avere la giusta motivazione. Spendere così tanto per un giocatore che ha già deciso di giocare un solo anno è rischioso.