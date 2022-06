Juve, Dybala verso l’Inter. Adani: “Giocatore totale, può far tutto”

Paulo Dybala sembra sempre più vicino all'Inter . Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato della situazione de La Joya: «Lo dico subito: non può esistere nessun dubbio su Paulo Dybala. Se l’Inter ha la possibilità di prenderlo, deve prenderlo. Dybala è uno di quei (pochi) calciatori che sanno fare tante cose. Ha il dono di essere associativo, cioè giocare con i compagni che ha intorno coinvolgendoli, ma allo stesso tempo ha la naturalezza della giocata individuale di classe. Sa far gol, servire assist, è una minaccia costante sui calci piazzati... Insomma, non un attaccante totale, ma un giocatore totale. Può far tutto».

Nonostante tutto i tifosi della Juve l'hanno omaggiato allo Stadium:«Certo, perché Paulo è un calciatore che fidelizza la gente. Il tifoso, l’appassionato, l’intenditore: tutti comprano il biglietto e vanno allo stadio per vedere i giocatori come Dybala, che ti fanno innamorare con il numero da fuoriclasse. Stiamo parlando di uno che è nato per essere decisivo con la giocata bella da ammirare». Cambiare squadra può dargli degli stimoli in più? «Penso di sì. Come detto, Dybala arriva da due anni un po’ così e la voglia di dimostrare di essere il campione che abbiamo conosciuto in passato sarà tanta. Va per i 29 anni, un’età che nel calcio moderno è quella della piena maturità e del picco di forma».