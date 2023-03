Juve, scelto il futuro di Arthur. L’agente: “Tornerà alla Juve”

Un trasferimento last minute che aveva sorpreso tutti quello di Arthur al Liverpool. Dopo aver deluso in maglia bianconera, il centrocampista brasiliano nell'ultima giornata di calciomercato estivo è passato in prestito dalla Juve alla squadra di Klopp. La sua esperienza in Inghilterra, però, è stata tutt'altro che positiva, segnata da una serie infinita di problemi fisici. Per lui appena una presenza in Champions League e zero in Premier League. Un disastro su tutti i fronti.