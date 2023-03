Juve, Arthur torna a fine stagione: il Liverpool non riscatterà il brasiliano

La sua uscita in estate ha comunque permesso alla Juventus di mettersi in tasca 4,5 milioni di euro come cifra pattuita per il prestito oneroso . Arthur lo scorso 1 settembre ha fatto le valigie direzione Liverpool , a titolo temporaneo. Operazione in prestito oneroso, appunto, e un diritto di riscatto in favore dei Reds per la cifra di 37,5 milioni di euro . Una cifra importante per un calciatore che cercava fortuna dopo una parentesi incolore tra le fila della Vecchia Signora.

Ha inciso in negativo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal 3 ottobre allo scorso 25 febbraio, costringendolo a saltare 26 partite stagionali. Ben 145 giorni ai box, con Klopp che non ha mai potuto affidarsi all'ex Juve in questa stagione. Un investimento sbagliato su tutta la linea ed è scontato immaginare un rientro alla base in estate. Come comfermato anche da The Athletic i Reds avrebbero infatti già deciso di non riscattare Arthur. Il brasiliano farà dunque ritorno a Torino, in cerca di una nuova sistemazione per il futuro.