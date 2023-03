Calciomercato, la Juventus mette nel mirino un colpo a sorpresa

Ritornare a vincere. È questo l’imperativo in casa Juventus , dopo tre stagioni in cui i bianconeri hanno lasciato la vetta del calcio italiano alle rivali. È finito un ciclo, ormai da tempo. Ma la dirigenza non ha dubbi: bisogna al più presto aprirne uno nuovo e che sia ugualmente vincente. Partendo, ovviamente, da alcune colonne. Su tutte Max Allegri , tecnico che ha fatto parte del precedente ciclo e che è allo stesso tempo pronto ad aprire e guidare quello nuovo. Per il quale, allora, i bianconeri hanno già trovato la perfetta ricetta.

Servirà una rosa variegata, studiata nei minimi dettagli e senza spazio per altri errori. Da un lato ci saranno ovviamente i giocatori più esperti, su tutti Di Maria che è pronto a sposare ancora la causa bianconera. Dall’altro giocatori giovani, da chi sta già stupendo con la maglia della Juventus a chi invece è nel mirino della squadra bianconera in vista della prossima stagione. La dirigenza, in quest’ottica, punta ad acquistare profili di giovani talenti già affermati o in rampa di lancio. E, in questo senso, attenzione alle ultime notizie in arrivo: si parla di un colpo da 25 milioni di euro <<<