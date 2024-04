Juve, Fusi: “Il pareggio con il Torino dà un po’ di tranquillità”

Luca Fusi ha commentato il pareggio tra Torino e Juve: per il doppio ex, il risultato sarebbe considerato positivo per entrambe le squadre

Intervistato per Tag24, Luca Fusi ha commentato il pareggio tra Torino e Juventus. Ecco le sue parole: "Chi esce meglio dal derby? Il Toro ne esce rinfrancato dal fatto di essere riuscito a strappare almeno un pareggio alla Juventus. E’ chiaro che questo determina poco per la corsa europea, ma al tempo stesso dà un pò di serenità all’ambiente per il risultato raggiunto nel derby. Per la Juventus invece è un pareggio che gli dà un pò più di tranquillità per la zona Champions. Ora dovranno cercare di preparare al meglio la partita di ritorno con la Lazio per centrare la finale di Coppa Italia. Il pareggio va bene a tutte e due e serve poco a tutte e due. Questo risultato deve essere abbinato a qualcosa che si farà più avanti. Solo così acquisice valore".