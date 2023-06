Juve, Frattesi: “Mercato? Chiedete a Carnevali, sono abbastanza tranquillo”

L'Inter sembra essere in vantaggio per il cartellino del giocatore, ma Juve e Roma continuano a sperare. Non a caso Carnevali ha detto: "Quello che posso dire è che per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo o passo avanti con nessuna società. Non abbiamo intenzione di fare in questo momento accordi con nessuna società. Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non abbia intenzione di andare in Premier, visto che era una delle proposte più importanti. Valuteremo un po'. A questo punto le decisioni devono essere prese in tre non solo dal giocatore. Frattesi ha l'intenzione di rimanere in Italia e cercheremo di accontentarlo".