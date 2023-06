Juve, Frattesi: “Mercato? Al mio agente ho detto questo”

Davide Frattesi sarà senza dubbio uno dei giocatori più chiacchierati della sessione di calciomercato che sta partendo. Il calciatore del Sassuolo sarebbe inseguito da mezza Serie A, tra cui la Juventus , e alcune squadre della Premier League. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, il giocatore ha rilasciato un intervista a TMW. Ecco cosa ha detto sulla sua ultima stagione e sul calciomercato: "Quest'anno all'inizio non è stato facile. Devo ringraziare il Sassuolo e il mister che mi hanno permesso di fare le cose con calma.Sarà un'estate importante, bisognerà prendere delle decisioni importanti. E' sempre un piacere trovarsi in mezzo a questi discorsi di calciomercato. Vuol dire che le cose fatte in passato sono state quelle giuste. Devo continuare a lavorare così e poi al resto ci penseranno Carnevali e gli altri al resto. Ho detto al mio procuratore di chiamarmi solo in caso di cose importanti".

Frattesi tra Serie A e Premier League

Il giocatore del Sassuolo ha poi risposto se preferirebbe giocare per la Juventus o altre squadre italiano o piuttosto in Inghilterra. Ecco la sua risposta: "Nella mia carriera sono sempre andato avanti step dopo step. Almeno nella mia testa bisogna fare prima un altro passaggio in una squadra italiana e poi solo dopo andare fuori. Sono convinto che prima o poi ci andrò, ma bisogna andarci pronti. E' una scelta importante, vanno fatte considerazioni anche in base al modulo. Un centrocampo a tre con la mezzala è sicuramente diverso rispetto a un centrocampo a due. La garanzia della titolarità non è fondamentale, in un top club nessuno può darti garanzie".