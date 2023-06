Mercato Juve, Carnevali: “Non c’è solo l’Inter per Frattesi”

Davide Frattesi è probabilmente il talento italiano più richiesto di questo calciomercato. Il giocatore, salvo sorprese, sarà ceduto dal Sassuolo in questa sessione estiva. Tra il club e il centrocampista esisterebbe un accordo verbale per il quale, in caso di offerta che accontenti tutte le parti, questi non sarà trattenuto. Le piste italiane, come quelle che portano a Juventus e Inter sarebbero tra le più calde. Lo stesso Frattesi avrebbe ribadito in più occasioni di proseguire la sua carriera in Serie A. Raggiunto dai microfoni di TMW, l'amministratore delegato del Sassuolo avrebbe spiegato come sta evolvendo la trattativa in questa fase germinale di calciomercato.