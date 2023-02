Juve-Fiorentina, i gol annullati per fuorigioco fanno discutere

Nella sfida vinta dai bianconeri contro la Viola, sono stati annullati due gol, uno per parte: in entrambi i casi per fuorigioco millimetrico

redazionejuvenews

Ieri la Juventus ha battuto per 1-0 la Fiorentinacon il gol segnato da Adrien Rabiot. Nel corso della partita però sono stati annullati due gol. Il primo era stato il raddoppio di Dusan Vlahovic; il secondo invece il pareggio di Castrovilli nei minuti finali. Entrambe le reti sono state cancellate a causa di un fuorigioco praticamente millimetrico, rilevato grazie alla nuova tecnologia del fuorigioco semiautomatico.

Nelle interviste dopo la fine del match, Massimiliano Allegriha parlato della questione. Sono in corso infatti delle sperimentazioni per tornare al concetto di "luce" per il fuorigioco. L'opinione del tecnico bianconero: "Per me è giusto, non si può annullare un gol per un capello. Dovremo rasarli tutti!".

Oggi, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, anche Fabio Capello si è espresso su questo argomento. Questa l'opinione dell'ex tecnico della Juventus: "Il fuorigioco è troppo importante per i movimenti del calcio, non lo sono questi fuorigioco millimetrici, vanno cambiati. Un tallone, una spalla, una mano, fanno tristezza. Direi che va studiata meglio la posizione del corpo e quindi bisogna prendere decisioni più chiare. Non accetto che un gol venga annullato per una questione di millimetri. Lo so che stanno studiando, vedremo quale sarà la decisione".