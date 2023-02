Fiorentina, il ds Pradè: “Juve? Giocano così, ripartenze con i fuoriclasse”

Il risultato del match tra Juve e Fiorentina non riesce a spiegare a pieno la partita tra la squadra di Allegri e quella di Italiano. Due filosofie di gioco agli antipodi, con i padroni di casa chiusi in difesa e la squadra viola al contrario con in mano il pallino del possesso palla. Alla fine a spuntarla sono stati i bianconeri: vittoria per 1-0. Dicorto muso, in pieno stile Max.