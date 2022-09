Italiano avverte: “Vogliamo contenere i campioni della Juve”

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato della sfida in programma contro la Juve

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato della sfida contro i bianconeri: "C'è amarezza per la sconfitta a Udine, non ce la aspettavamo e con più qualità potevamo fare anche un punto. Dobbiamo affrontare così queste partite, con equilibrio e senza esaltarsi o deprimersi, analizzando quanto fatto di negativo e positivo per cercare di reagire. Possiamo rimediare ma giochiamo contro un'altra squadra forte. C'è da abituarsi. Serve lo spirito che stiamo avendo da inizio anno, Udine è stata la prima sconfitta ed evitabilissima. Ci vuole voglia e consapevolezza, essere pronti ad ogni evenienza. Speriamo di recuperare qualcuno: chi è disponibile darà battaglia alla Juve".

I viola affronteranno una squadra di livello come quella di Allegri: "Non temiamo sono solo Vlahovic e le sue punizioni... La nostra idea è di limitare le fonti avversarie, non farli esaltare. Continueremo a fare così. Non sto qua ad elencare i giocatori di qualità e i campioni che ha la Juve, ma noi pensiamo a noi e a lavorare bene in entrambe le fasi. Non c'è nulla di facile né di scritto: domani elmetto in testa, sappiamo quanto è importante per Firenze, per la classifica e noi stessi. Le motivazioni ci sono tutte".

Sulle condizioni degli infortunati: "Gonzalez ha avuto un problemino al tallone, gli dà fastidio. Oggi si è allenato, speriamo che il piede risponda in maniera positiva. Vediamo come si sentirà stasera e domani, ma chiaramente non si allena a regime da dieci giorni e questo mi dispiace. Mi auguro come prima cosa che guarisca al 100% e poi che dia il suo contributo. Jovic? In questa squadra ci sono alcuni elementi che ti dicono che in sei giorni, per condizione e fatica, non possono farle. Uno di questi è Jovic, ma penso che domani possa dare il suo contributo, arriva fresco e lucido, l'abbiamo tenuto apposta a riposo di settimana in settimana. Mi dispiace per Bonaventura, gli abbiamo fatto le condoglianze e potete immaginare il suo stato d'animo. Duncan ancora non è a disposizione, da qui a domani vedremo chi sarà al 100% e sarà della partita, al top".