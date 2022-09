Allegri: “Domani importante vincere, grande lavoro della società sul mercato”

Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma domani pomeriggio allo Stadio Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Italiano

La Juventus è attesa domani dalla quinta giornata del campionato italiano di SerieA, che la vedrà scendere in campo al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

FIORENTINA - "Domani sarà una partita difficile da giocare, quando andiamo a Firenze è sempre così. Ieri sera ho visto la Salernitana che è una buona squadra, e non sarà facile, ma bisogna pensare ad una alla volta. Per noi sarà importante fare risultato".

PAREDES - "É un giocatore importante che aumenta la qualità del centrocampo. Abbiamo giocatori di qualità, poi aspettiamo il rientro di Pogba e abbiamo tanti giocatori con caratteristiche diverse. Li abbiamo miscelati bene ed ora dobbiamo solo pensare a lavorare e ad ottenere il massimo da qui alla pausa e dopo fino alla pausa per il Mondiale".

MERCATO - "Non do un voto, la società ha lavorato bene sia in entrata che in uscita. Nella rosa sono rimasti e entrati giocatori che volevamo, e soprattutto i giovani, che era obiettivo iniziale far rimanere. C'è un posto vuoto in lista Champions che verrà occupato".

RUOLI - "Ci mancano ancora Pogba e Chiesa, ora pensiamo a giocare poi daremo un voto alla stagione alla fine. Perchè poi ci saranno imprevisti, che andranno gestiti, e difficoltà. È inutile dire che siamo meglio o peggio di Milan e Inter, bisogna fare le cose".

ZAKARIA-ARTHUR - "Gli faccio un grosso in bocca al lupo, si sentiva chiuso ed ha colto questa opportunità. È contento così come Arthur. Ora dobbiamo solo lavorare e pensare a recuperare Pogba e Chiesa per essere al completo".

CHAMPIONS - "Dopo 72 ore da domani giocheremo la Champions, ci saranno quindi un po' di cambi, e valuterò su Bonucci".

DI MARIA - "Non è in condizione ottimale ma è in condizione di giocare, non tutta la partita ma una parte".

RABIOT - "Domani non sarà della partita, mercoledì ha preso un colpo ed ha un ematoma che non gli permette di piegare la gamba".

SQUADRA - "Quando si forma una rosa bisogna equilibrarla nei ruoli, e la società è stata molto brava nel farlo. Volevamo tutti mantenere dei giovani che potessero giocare, vedi Fagioli, Miretti, Soulè e Gatti, e ci siamo riusciti. Questo è un grande risultato e sono molto contento di come ha lavorato la società".

KEAN - "É sereno e tranquillo e si è allenato bene. Contro lo Spezia è calato come tutti".

SZCZESNY - "Ha una forte distorsione, non sappiamo i tempi di recupero che saranno valutati giorno dopo giorno".

VLAHOVIC - "Penserò se farlo riposare o meno. Ci penserò fino a domani, magari poi gioca insieme a Milik. Ma le partite sono comunque tante".

DYBALA - "Non ho rimpianti, sono contento per lui che sta facendo bene alla Roma. Loro hanno fatto un buon mercato, dispiace non aver vinto contro di loro, perchè abbiamo buttato 4 punti insieme a quelli con la Sampdoria, ma ce ne sono tanti altri da conquistare, e la vittoria del campionato passa attraverso la solidità della squadra in fase offensiva e difensiva. In questo stiamo crescendo, e lo facciamo anche passando per momenti in cui non facciamo benissimo ma che servono a crescere".