Coppa Italia, in finale sarà Inter-Juve! Quarto Derby d’Italia della stagione

Grazie alla vittoria di ieri, la Juve vola in finale di Coppa Italia. L'ultimo avversario sarà l'Inter, quarto Derby d'Italia della stagione

redazionejuvenews

Grazie alla vittoria contro la Fiorentina, la Juventus ha guadagnato un biglietto per la finale di Coppa Italia. L'11 maggio allo stadio Olimpico di Roma i bianconeri affronteranno l'Inter in quello che sarà il quarto Derby d'Italia per la stagione. Per entrambe le formazioni vincere sarà fondamentale. Da una parte la squadra di Inzaghi vorrà portare a casa un altro trofeo, così da poter sperare in quello che i giornali chiamano Tripletino: Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. I nerazzurri sono al momento secondi in campionato ma hanno giocato una partita in meno e sperano quindi di poter superare i cugini del Milan. La Supercoppa è già stata vinta (proprio contro la Juve) e la Coppa Italia sarebbe la ciliegina sulla torta.

Dall'altra la squadra allenata da Massimiliano Allegri rischia di interrompere una striscia di risultati incredibili: se dovesse perdere la finale di Coppa Italia, la Juve per la prima volta dopo dieci anni terminerebbe una stagione senza aver vinto neanche un titolo. Nella sua prima esperienza in bianconero, Allegri ne aveva sempre vinti minimo due. Ecco quindi che per la Juve la Coppa Italia diventa un obiettivo di primo livello, l'unico rimasto in una stagione deludente.

I precedenti, però, non sono dalla parte dei bianconeri. Quello in Coppa Italia, infatti, sarà il quarto Derby d'Italia di questa stagione. Per il momento il bilancio è tutto a favore dei nerazzurri: due vittorie per la squadra di Inzaghi (in Supercoppa e poche settimane in campionato) e un pareggio (nel match di andata di Serie A). Per battere l'Inter servirà la miglior Juve, cinica in fase offensiva e solida in quella difensiva. Ieri, ad esempio, la retroguardia bianconera è stata eccezionale ma non si può dire lo stesso dell'attacco, troppo impreciso sotto porta. La Juventus riuscirà a vincere e portare a casa la Coppa?