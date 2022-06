Juve, il punto sulle fasce: da Di Maria fino a Berardi. Occhio al Milan

La Juve è a caccia di rinforzi sulle fasce, occhi puntati su Di Maria, Berardi e non solo. Nel frattempo il Milan mette nel mirino Raspadori

redazionejuvenews

Dopo una stagione fatta di alti e bassi in casa Juve c'è aria di rivoluzione, soprattutto sulle fasce. Dybala e Bernardeschi, infatti, hanno salutato i compagni e si preparano a lasciare la squadra. Per il momento gli unici sicuri del posto da titolare nell'attacco della Vecchia Signora sono Vlahovic e Chiesa, il resto è avvolto da un'enorme alone di mistero. Morata alla fine sembra destinato a rimanere, mentre Kean si prepara a partire. In ogni caso serviranno dei rinforzi.

Per settimane e settimane il nome in cima alla lista è stato Angel Di Maria, poi ieri la frenata improvvisa. Tra le due parti c'è distanza sulla durata del contratto e l'argentino sembra interessato al Barcellona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la pista che porta al Fideo non è completamente fredda. I blaugrana al momento non hanno le disponibilità economiche per puntare l'ex PSG e per questo l'unica reale offerta è quella della Juve. I bianconeri al tempo stesso non resteranno fermi ad aspettare Di Maria per sempre e studiano un piano B. Le alternative sembrano essere Berardi, Kostic, Zaniolo e il giovane attaccante ucraino dello Shakthar Mudryk.

Nel frattempo rischia di sfumare un altro obiettivo bianconero: Giacomo Raspadori. L'attaccante italiano è stato a lungo tra i possibili sostituti del partente Paulo Dybala, ma la Juve non ha mai formalizzato un'offerta ufficiale. Ora secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il giovane attaccante del Sassuolo sarebbe finito nel mirino del Milan. Ieri i rossoneri hanno incontrato gli agenti del classe 2000, interessati al suo cartellino. Prima di puntare su di lui, però, la squadra milanese dovrà chiudere Renato Sanches e un difensore centrale (piace Botman del Lille). Raspadori resta quindi una delle possibili opzioni per rinforzare l'attacco, ma per il momento il Milan non ha fretta di chiudere la trattativa.