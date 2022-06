Morata ha convinto: nuovi contatti tra Juve e Atletico Madrid

Alvaro Morata vuole restare a Torino e la Juve è al lavoro per far sì che accada: tre possibili alternative per i bianconeri

Acquisti, cessioni, rinnovi di contratto, prestiti e incontri di vario tipo, in casa Juve questo giugno si sta rivelando un mese ricco di emozioni. Il mercato inizierà ufficialmente il 1 luglio, ma l'impressione è che i bianconeri stiano lavorando già da ora per mettere delle solide basi in vista della prossima stagione. Dopo un'annata deludente l'obiettivo sarà tornare subito in alto e per farlo sarà necessario investire con intelligenza sul mercato. Intelligenza, ergo evitare mosse affrettate.

Prendiamo ad esempio la situazione di Morata. Lo spagnolo lo scorso gennaio sembrava già con le valigie in mano, poi lo spostamento sulla fascia sinistra e le tante prestazioni positive. Allegri è rimasto impressionato dalla voglia e dal sacrificio del giocatore e Alvaro stesso ha esplicitamente detto di voler rimanere a Torino. L'Atletico Madrid, però, chiede ben 35 milioni di euro per il riscatto. Troppi, decisamente troppi. Per questo la Juventus prende tempo e cerca di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. La dirigenza bianconera nei prossimi giorni proverà ad abbassare le pretese economiche del club spagnolo, magari inserendo una contropartita.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, le possibili soluzioni sono tre. La prima è quella di inserire Kean nella trattativa. Un'opzione difficile questa, che difficilmente si potrà percorrere. Simeone infatti non è convinto dell'attaccante italiano e non sembra propenso ad accettare questo tipo di scambio. Per questo la Juve proverà semplicemente a trattare con la squadra spagnola, cercando di abbassare le richieste per il riscatto di circa 10 milioni. L'ultima opzione è invece proporre un nuovo prestito: se la Juve non dovesse riuscire a trovare un accordo per l'acquisto a titolo definitivo, proverà a prendere Morata in prestito per un'altra stagione. Il contratto con i colchoneros è in scadenza a giugno 2023 e a quel punto la prossima stagione i bianconeri potranno sperare di acquistare il giocatore a parametro zero.